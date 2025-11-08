Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Ook 's avonds nog dichte mist in noorden van het land: 'Kans op ongelukken'

Ook 's avonds nog dichte mist in noorden van het land: 'Kans op ongelukken'

Waarschuwen

Vandaag, 17:05

Link gekopieerd

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in het noorden van het land. Code geel is van kracht tot middernacht in de provincie Friesland en in het oostelijke deel van het Waddengebied.

In dichte mist is het zicht minder dan 200 meter en plaatselijk minder dan 100 meter. Volgens het KNMI is er met die omstandigheden kans op ongelukken. Automobilisten in de gebieden wordt aangeraden de mistlampen aan te zetten.

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?
2:39

Hart van Nederland legt uit: zijn weerwaarschuwingen overdreven?

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.