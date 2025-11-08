Ook 's avonds nog dichte mist in noorden van het land: 'Kans op ongelukken'

Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in het noorden van het land. Code geel is van kracht tot middernacht in de provincie Friesland en in het oostelijke deel van het Waddengebied.

In dichte mist is het zicht minder dan 200 meter en plaatselijk minder dan 100 meter. Volgens het KNMI is er met die omstandigheden kans op ongelukken. Automobilisten in de gebieden wordt aangeraden de mistlampen aan te zetten.