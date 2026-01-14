Volg Hart van Nederland
Stroomstoring in groot deel van Amsterdam, ook trams staan stil

Stroomstoring in groot deel van Amsterdam, ook trams staan stil

Vandaag, 16:55

Een groot deel van Amsterdam is woensdagmiddag platgelegd door een stroomstoring. Iets na 16.00 uur viel de elektriciteit uit in het centrum en in stadsdeel West.

Volgens een woordvoerder van de brandweer waren er werkzaamheden aan een elektriciteitsstation aan de Marnixstraat, waarbij kortsluiting is ontstaan met de stroomstoring tot gevolg. Er wordt hard gewerkt om het te repareren. Volgens omstanders is de straat afgezet, meldt AT5.

Trams staan stil

Ook een groot deel van het tramnetwerk ligt stil door de storing. Alle trams hebben last van de storing, behalve de lijnen 4, 14, 25 en 26. De trams die niet verder kunnen proberen wel nog naar een halte te rijden als dat lukt, zodat reizigers veilig kunnen uitstappen. Tot zo ver bekend zitten er geen reizigers vast in een voertuig. Metro's kunnen wel gewoon rijden.

Netbeheerder Liander verwacht dat de storing rond 18.30 uur is verholpen. Dat meldt het bedrijf op de eigen website.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

