Nog meer kaaskoekjes teruggeroepen om metaaldeeltjes

Veel meer supermarktketens roepen kaaskoekjes terug omdat er mogelijk metaaldeeltjes in kunnen zitten. Na supermarktketens Jumbo, PLUS en Coop roept ook groothandel Udea verschillende Buiteman kaaskoekjes terug. Het gaat om de producten Kaaskoekjes Geitenkaas, Goudse kaasbolletjes ui en Goudse Kaaskoekjes.

Consumenten worden opgeroepen de kaaskoekjes en kaasbolletjes niet te eten en deze terug te brengen naar de winkel. Udea levert onder meer producten aan de biologische supermarktketen Ekoplaza.

Jumbo, PLUS en Coop

Zaterdag riepen supermarkten Jumbo, PLUS en Coop ook al sommige kaaskoekjes terug omdat er metaaldeeltjes in zouden kunnen zitten. Bij Jumbo gaat het om Gerijpte Geitenkaas Kaaskoekjes met rode biet. PLUS en Coop waarschuwen voor Goudse Kaaskoekjes met milde chilismaak.

