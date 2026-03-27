Uur voor- of achteruit? Zomertijd gaat dit weekend weer in

In de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart schakelen we weer over op de zomertijd. Om 02.00 uur wordt het 03.00 uur. Dat betekent een uurtje minder slaap, maar ook het vooruitzicht op langere, lichtere avonden.

De zomertijd is ooit ingevoerd om beter gebruik te maken van het daglicht en zo energie te besparen. Toch staat het systeem al jaren ter discussie: heeft het nog wel zin om de klok te verzetten? In 2018 diende de Europese Commissie een voorstel in om de zomer- en wintertijd af te schaffen. Daarvoor was destijds onvoldoende steun vanuit de EU-lidstaten. Daarom zetten we dit weekend de klok gewoon weer één uur vooruit.

Harrie Kieftenbeld stond in 2023 voor een grote uitdaging: de man moest maar liefst tachtig klokken verzetten: