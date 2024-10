Menselijke resten opgegraven bij werkzaamheden in Amsterdam

Bij werkzaamheden in Amsterdam hebben bouwvakkers donderdagmiddag menselijke botten gevonden. Dat meldt de brandweer.

Brandweer en de politie werden rond 16.00 uur opgeroepen om naar de plek van de opgraving aan de Marnixstraat te komen en schaalden direct groot op. De reden dat de hulpdiensten in actie komen, is dat er gekeken moet worden of er een gevaarlijk virus of ziekte in de botten zit. Dat zegt een politiewoordvoerder tegen het AD.

Bij de werkzaamheden wordt onder meer een riool verlegd en er wordt gewerkt aan het gas- en elektriciteitsnet.