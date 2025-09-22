Zorgelijke trend: wiegendood komt weer vaker voor

Na jaren van daling neemt het aantal gevallen wiegendood in Nederland de laatste jaren weer toe. Meerdere organisaties maken zich zorgen over deze nieuwe trend. Ondanks dat de oorzaak onduidelijk is, worden onduidelijke en soms gevaarlijke online adviezen als bosdoener aangewezen.

Het aanral gevallen van wiegendood was in de jaren '80 van de vorige eeuw op zijn hoogst. Door voorlichting en preventie is het aantal kinderen dat hier jaarlijks aan sterft, afgenomen van zo'n 200 gevallen naar zo'n 25 gevallen per jaar. De laatste drie jaar is er echter een zorgelijke trend waar te nemen. In 2022 stierven 36 baby's door wiegendood, in 2023 41 en vorig jaar 37.

Online onzin

De oorzaak van deze stijging is niet duidelijk, maar Belangenverenigingen van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en Vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen vragen aandacht voor tegenstrijdig advies online. Doordat er online veel tegenstrijdige en soms gevaarlijke informatie rondgaat, kunnen ouders in de war raken. Bekende risicofactoren voor wiegendood zijn op de buik slapen, oververhitting, bij ouders in bed slapen en het gebruik van bepaalde medicatie.

Daarnaast stellen de belangenorganisaties dat de kans op wiegendood groter is in de kinderopvang dan thuis. "Voor jonge baby's kan de overgang naar opvang stressvol zijn, wat risicofactoren voor wiegendood beïnvloedt", verklaren ze. "Dat maakt het des te belangrijker om hen goed in de gaten te houden."

