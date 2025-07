NL-Alert voor gevaarlijke stof na brand op industrieterrein in Farmsum

In het Groningse Farmsum heeft een lekkage plaatsgevonden op het Chemiepark, een industrieterrein. Er ontstond om onduidelijke reden brand in een machine van het bedrijf, waardoor er een stof is vrijgekomen. De brandweer had daarom uit voorzorg een NL-Alert verstuurd voor mensen in de omgeving. De situatie is inmiddels onder controle. De stof bleek niet giftig.

Het NL-Alert gold voor de plaatsen Borgsweer, Termunten, Termunterzijl en Woldendolp. Mensen werd aangeraden om ramen en deuren te sluiten. Mechanische ventilatie afsluiten gold daar ook voor.

Mensen in de bovengenoemde dorpen konden een penetrante geur ruiken. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Inmiddels is de geur verdwenen.