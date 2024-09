Bijna 124.000 euro gewonnen in Den Haag, maar winnaar Eurojackpot nog spoorloos

Je zou maar ruim een ton winnen en het zelf niet eens weten, het is een van de scenario's dat zich mogelijk afspeelt bij de Eurojackpot. Een persoon die het winnende lot kocht in Den Haag met een prijs van bijna 124.000 euro heeft zich nog niet gemeld, terwijl het bedrag bij de trekking van afgelopen vrijdag is gewonnen.

Het lot werd gekocht bij een winkel aan de Terletstraat in Den Haag. De winnaar voorspelde vijf getallen correct, wat leidde tot de winst van precies 123.940,60 euro. Daarover moet nog wel 30,5 procent kansspelbelasting worden afgedragen, wat neerkomt op een netto bedrag van 73.744,66 euro.

In 2023 zocht Staatsloterij naar honderdduizenden winnaars die in de prijs waren gevallen maar die nog niet hadden geïnd:

De organisatie roept de winnaar op zich zo snel mogelijk te melden om de prijs in ontvangst te nemen.