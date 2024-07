Deze campagne moet jonge drugsgebruikers stoppen met achter stuur te stappen

Het aantal mensen dat betrapt wordt met drugs achter het stuur neemt in hoog tempo toe. Om jongeren alert te maken op de gevaren daarvan, worden festivalbezoekers hierop steeds vaker aangesproken door voorlichters. Zij merken dat veel bezoekers niet door hebben hoe lang het spul in je lijf blijft zitten.

Het aantal aanhoudingen van bestuurders onder invloed van drugs is sinds 2017 drastisch gestegen, van 2.300 naar maar liefst 17.000 in 2023. In een poging om deze trend te keren, voert TeamAlert campagne op festivals door het hele land.

"We proberen jongeren bewust te maken over de gevolgen van drugsgebruik", vertelt Sanne de Lorme van TeamAlert. "We gaan op festivals het gesprek aan met jongeren. Onze voorlichters zijn ook jongeren, want van mensen van 40-plus trekken ze zich minder aan."

De campagne wordt ook op het City of Dance festival in Middelburg gevoerd en omvat verschillende activiteiten om jongeren te betrekken. Er is een kar met een grote paraplu, een draairad en een quiz met prijzen. De campagne is erop gericht om jongeren aan te moedigen een veilige rit naar huis te regelen. "Met deze aanpak hopen we een zaadje te planten zodat de bezoekers een BOB regelen of met de partybus naar huis gaan," aldus De Lorme.

'Stoerdoenerij'

TeamAlert heeft recent onderzoek gedaan onder ruim 1.300 jongeren naar hun drugsgebruik en het rijden onder invloed. Uit het onderzoek blijkt dat hoewel veel jongeren drugs gebruiken, 90 procent van hen het niet oké vindt om onder invloed te rijden. Velen denken echter dat hun vrienden er minder problemen mee hebben, wat wellicht te maken heeft met 'stoerdoenerij'.

De politie heeft de afgelopen jaren de methoden voor het vaststellen en bestraffen van drugsgebruik in het verkeer verbeterd. Sinds de invoering van de drugstest in 2017 wordt steeds vaker vastgesteld dat bestuurders onder invloed zijn van drugs. Bij een vermoeden van drugsgebruik wordt eerst een speekseltest afgenomen en, indien nodig, een bloedtest.

TeamAlert zet zich in om jongeren bewust te maken van de gevaren van rijden onder invloed, met als doel om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. "We hopen dat onze campagnes en de directe gesprekken op festivals bijdragen aan een veiliger verkeer," zegt De Lorme.