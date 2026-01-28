Volg Hart van Nederland
NVWA waarschuwt: deze pillen om aan te komen bevatten verboden stoffen

Vandaag, 13:20 - Update: 3 uur geleden

Het eetlustopwekkende middel Bodiq Weight Gain Pills bevat twee verboden stoffen die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Dat blijkt uit laboratoriumonderzoek. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om de pillen niet te kopen en niet te gebruiken.

De pillen worden op sociale media veelvuldig aangeprezen en verkocht als een middel om op een 'gezonde' manier aan te komen. Uit onderzoek blijkt echter dat de gevaarlijke stoffen dexamethason en cyproheptadine in het product zitten.

Bewust weggelaten van etiket

Volgens de NVWA zijn deze stoffen bewust weggelaten van het etiket. Dexamethason is een hormoon dat ontstekingen en overgevoeligheidsreacties remt. Cyproheptadine is een middel tegen allergieën en kan bijwerkingen veroorzaken, zoals maagzweren, spierkrampen en het scheuren van een pees. Ook kan het middel leiden tot botontkalking en ernstige oogaandoeningen.

Gebruikers die bijwerkingen ervaren, krijgen het advies contact op te nemen met een arts. Wie de pillen nog te koop ziet, wordt gevraagd dit te melden bij de NVWA.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

