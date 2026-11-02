Cyberaanval treft koelsystemen van tientallen Delhaize-supermarkten in België

Bij tientallen vestigingen van supermarktketen Delhaize in België zijn koelsystemen getroffen door een cyberaanval. Volgens het bedrijf gaat het om 'een IT-incident bij koelinstallaties'. Zeker veertig winkels zouden zijn getroffen, verspreid over Vlaanderen en Wallonië.

Om welke vestigingen het precies gaat, is nog niet officieel bekendgemaakt. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het onder meer om supermarkten in Boortmeerbeek, Grembergen, Hamme, Hoeilaart en Hoepertingen.

Eerder ook problemen bij andere supermarkten

Begin oktober werden ook de diepvriezers van honderden Franse supermarkten gehackt. Vooral vestigingen van Intermarché, Carrefour en Monoprix werden getroffen. Hackers dreven de temperatuur van de vriezers toen op tot 50 graden, waardoor diepvriesproducten ontdooiden en er zelfs branden ontstonden. De schade liep in de miljoenen euro's.

Afgelopen weekend waren vermoedelijk ook diepvriezers van grootkeukens op zes Amerikaanse militaire bases het doelwit van hackers.

Delhaize is onderdeel van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn. Dat concern werd onlangs ook al getroffen door een cyberaanval, waardoor onder meer de bevoorrading van Albert Heijn werd verstoord.