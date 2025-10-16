Terug

Deze vier traphekjes zijn niet veilig, waarschuwt Consumentenbond

Vandaag, 09:38 - Update: 16 minuten geleden

De Consumentenbond waarschuwt ouders vier onveilige traphekjes. Het gaat om de Kinderkraft LOCK&GO, Kidsriver Twist Oprolbaar Traphekje, Fenss Klemhek Scott en het ADSafety Traphekje Zonder Boren. Alle modellen doorstonden meerdere veiligheidstests niet.

Bij de tests kwamen ernstige gebreken naar voren. Zo kwam de Kinderkraft los van de muur en ging open bij een botsing van 25 kilo. Bij het oprolbare hekje van Kidsriver konden kinderen er makkelijk overheen of baby’s eronderdoor. Ook stak er een scherpe metalen staaf uit het gaas.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Nog steeds te koop

Het Fenss-hekje schoot open bij meerdere tests en ook het ADSafety-hekje bleek gevaarlijk: er zitten zeven openingen in waar baby's met hun heup doorheen kunnen. De Consumentenbond heeft melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De traphekjes zijn nog te koop, behalve de witte variant van het Kidsriver Twist Oprolbaar Traphekje en de brede versie van het ADSafety-hekje (76 t/m 124 cm). Smallere varianten van dat laatste model zijn nog wel verkrijgbaar, maar die zijn niet getest.

De Consumentenbond test strenger dan de officiële norm, omdat een traphekje volgens hen ook stevig moet blijven bij zwaardere broertjes of zusjes.

Door Redactie Hart van Nederland

