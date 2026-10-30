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Wibra roept babyvestje terug vanwege verstikkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 14:53

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Wibra waarschuwt voor meerdere vestjes voor baby's en meisjes. De knoopjes van de vestjes kunnen namelijk gemakkelijk losraken. Dit kan verstikkingsgevaar opleveren voor jonge kinderen.

Het gaat om de BMS vestje catfeather strik en KMS vestje catfeather strik met de artikelnummers 2287.0143 en 2287.0149. Diverse kleuren worden teruggeroepen.

Beeld: Wibra

Beeld: Wibra

Wibra roept klanten op de kleding niet meer te gebruiken. Klanten die de vestjes hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug.

Door Redactie Hart van Nederland
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