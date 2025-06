Hero roept partij blikjes appelsap terug vanwege mogelijke cafeïne

Hero roept een partij blikjes fruitsap met appelsmaak terug omdat er mogelijk cafeïne in zit. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zaterdag. Volgens Hero is er geen acuut gezondheidsrisico, “maar uit voorzorg roepen we deze batch terug”.

Het gaat om blikjes appelsap van 250 milliliter die ten minste houdbaar zijn tot 28-04-2026. Specifiek gaat het om blikjes met een tijdscode tussen 02:22 en 03:03.

Het sap is onder meer verkocht bij Makro, Sligro, Hanos en andere groothandels.

“Heeft u een blikje dat uit deze batch afkomstig is? Dan kunt u dit retourneren op de plek waar u het heeft gekocht,” laat Hero weten op hun eigen website.