Waarschuwing voor boerenmetworst uit supermarkten, bevat gevaarlijke bacterie

Terugroepactie
Vandaag, 18:33
Meerdere supermarkten waarschuwen voor boerenmetworst die ze verkocht hebben, meldt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) dinsdag. Er zit een E- coli bacterie in. Het gaat om worst met verschillende houdbaarheidsdatums.
'De shiga-toxine producerende E. coli bacterie (STEC) kan aanwezig zijn in de worst', aldus de NVWA. 'Deze bacterie kan ernstige gezondheidsrisico’s vormen voor mensen met een lage weerstand zoals zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.'
De NVWA waarschuwt de worst niet te eten. En laat weten om welke producten het precies gaat:
Product: Boon boerenmetworst 125g
Streepjescode: 2352694000001
Ten minste houdbaar tot (THT): 28-11-2025
Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 150g
Streepjescode: 8710624351724
Ten minste houdbaar tot (THT): 9-12-2025 en 16-12-2025
Product: Hoogvliet boerenmetworst
Streepjescode: 2393753000006
Ten minste houdbaar tot (THT): 4-12-2025
Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 150g
Streepjescode: 8710624351724
Ten minste houdbaar tot (THT): 9-12-2025 en 15-12-2025 en 16-12-2025
Product: Boerenmetworst 125g
Streepjescode: 2342523000005
Ten minste houdbaar tot (THT): 28-11-2025 en 29-11-2025 en 30-11-2025 en 1-12-2025
Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 200g
Streepjescode: 5411461011002
Ten minste houdbaar tot (THT): 30-11-2025 en 5-12-2025
Product: Spar boerenmetworst 125g
Streepjescode: 2342339000008
Ten minste houdbaar tot (THT): 28-11-2025 en 30-11-2025 en 1-12-2025 en 5-12-2025
Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 150g
Streepjescode: 8710624351724
Ten minste houdbaar tot (THT): 15-12-2025 en 16-12-2025
