Waarschuwing voor boerenmetworst uit supermarkten, bevat gevaarlijke bacterie

Meerdere supermarkten waarschuwen voor boerenmetworst die ze verkocht hebben, meldt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) dinsdag. Er zit een E- coli bacterie in. Het gaat om worst met verschillende houdbaarheidsdatums.

'De shiga-toxine producerende E. coli bacterie (STEC) kan aanwezig zijn in de worst', aldus de NVWA. 'Deze bacterie kan ernstige gezondheidsrisico’s vormen voor mensen met een lage weerstand zoals zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.'

Eet de worst niet

De NVWA waarschuwt de worst niet te eten. En laat weten om welke producten het precies gaat:

Boon's

Product: Boon boerenmetworst 125g

Streepjescode: 2352694000001

Ten minste houdbaar tot (THT): 28-11-2025

Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 150g

Streepjescode: 8710624351724

Ten minste houdbaar tot (THT): 9-12-2025 en 16-12-2025

Hoogvliet

Product: Hoogvliet boerenmetworst

Streepjescode: 2393753000006

Ten minste houdbaar tot (THT): 4-12-2025

Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 150g

Streepjescode: 8710624351724

Ten minste houdbaar tot (THT): 9-12-2025 en 15-12-2025 en 16-12-2025

Plus

Product: Boerenmetworst 125g

Streepjescode: 2342523000005

Ten minste houdbaar tot (THT): 28-11-2025 en 29-11-2025 en 30-11-2025 en 1-12-2025

Poiesz

Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 200g

Streepjescode: 5411461011002

Ten minste houdbaar tot (THT): 30-11-2025 en 5-12-2025

Spar

Product: Spar boerenmetworst 125g

Streepjescode: 2342339000008

Ten minste houdbaar tot (THT): 28-11-2025 en 30-11-2025 en 1-12-2025 en 5-12-2025

Product: Slagerskwaliteit boerenmetworst 150g