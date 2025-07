Handschoen met chroom-6 teruggeroepen: 'Gebruik hem niet!'

Een handschoen van het merk Busters wordt teruggeroepen vanwege een te hoog gehalte aan chroom-6. "Gebruik de handschoenen niet", is het dringende advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het product werd van juni 2023 tot op heden verkocht bij winkels als DIY, Praxis, de Klusloods, Brico en Bricoplanit. Het gaat om de Busters-handschoen Extra Long Topgrade Industria Plus met artikelnummer 1011826001, waarbij het batchnummer 4500326136 terug te vinden is op het etiket in de handschoen.

Van chroom-6 is bekend dat het al bij zeer lage concentraties eczeem kan veroorzaken. Dat kan extra zwaar uitpakken bij mensen met chroomallergie. Die allergie kun je ook oplopen door geleidelijk herhaald en langdurig met Chroom-6 in contact te komen, en dus ook via een handschoen.

Klanten die het product gekocht hebben kunnen het omruilen bij de winkel. Je krijgt je geld terug, of een gelijkwaardig product van hetzelfde merk.