Supermarkt roept aanstekers terug: kunnen zelf vlam vatten

Supermarktketen Vomar roept de Stevenson aansteker Jet Flame terug. Bij gebruik kan de aansteker een steekvlam veroorzaken en zelf vlam vatten. Dat levert risico op brand en brandwonden.

Het gaat om de Stevenson-aansteker Jet Flame met streepjescode 4305615978772. Het artikelnummer is 12749-01 en het itemnummer GB-200-RB-2 Rosmann. Deze aansteker is verkocht in Vomar-supermarkten tussen 4 december en 21 december 2025.

Terugbrengen zonder bon

Klanten kunnen de aansteker terugbrengen naar een Vomar-winkel. Het aankoopbedrag wordt volledig vergoed, een kassabon is niet nodig.