Waarschuwing voor salmonella in biefstuktartaartjes van PLUS

PLUS haalt per direct bepaalde verpakkingen biefstuktartaartjes uit de schappen. In het populaire vleesproduct uit de Boerentrots-lijn is mogelijk de gevaarlijke salmonellabacterie aanwezig. Dat bevestigen de supermarktketen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een officiële waarschuwing.

Het gaat om de PLUS Boerentrots Biefstuktartaartjes Blonde d’Aquitaine in verpakkingen van 2 en 4 stuks, met de houdbaarheidsdata 2 en 3 juni 2025. De bijbehorende streepjescodes zijn 8710624851002 en 8710624850999.

De bacterie kan serieuze gezondheidsrisico’s opleveren, vooral voor jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een zwakke weerstand. Daarom roept PLUS op het product absoluut niet te eten.

Klanten kunnen de biefstuktartaartjes terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. De supermarkt biedt excuses aan en verwijst voor vragen naar de Consumentenservice via 0800-222 44 43.