Veiligheidswaarschuwing voor groenteburger: eet deze niet

Vivera roept de Plantaardige Groenteburger 2 stuks 100 gram terug vanwege mogelijke harde stukjes in het product. Volgens het bedrijf kunnen delen van steeltjes van paprika in de burger terecht zijn gekomen. Consumenten krijgen het dringende advies de burger niet te eten.

Het gaat om producten met een THT-datum van 13 april 2026 tot en met 29 juni 2026. De burgers zijn verkocht bij PicNic, Boni, Nettorama, Dirk, DekaMarkt, Hoogvliet, Plus, Boon's Markt, Poiesz, Vomar en Spar.