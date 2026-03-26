AH roept chocoladereep terug: risico voor mensen met allergie

Terugroepactie

Vandaag, 20:42 - Update: 25 minuten geleden

Albert Heijn waarschuwt klanten voor een mogelijke allergie bij een populaire chocoladereep. De supermarktketen haalt de AH Reep melk van 200 gram uit de schappen nadat er stukjes hazelnoot in het product zijn aangetroffen.

Het gaat specifiek om repen met een houdbaarheidsdatum van 18 september 2027. Voor mensen met een hazelnootallergie kan dit gezondheidsrisico's opleveren.

Kan gevaarlijk zijn

In de chocolade zijn onverwacht stukjes hazelnoot terechtgekomen. Daardoor klopt de vermelding op het etiket niet en kan het product gevaarlijk zijn voor mensen met een allergie.

Klanten wordt gevraagd de reep niet te eten. Het product kan worden teruggebracht naar een Albert Heijn-winkel, waar het volledige aankoopbedrag wordt teruggegeven. Een bon is niet nodig. Wie de chocolade online heeft gekocht, kan dit formulier invullen om hun geld terug te krijgen.

Wat kan je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen? Dat zie je in de video bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

