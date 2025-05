Lidl waarschuwt: kaassaus kan gevaarlijke bacterie bevatten

Lidl roept met spoed een kaassaus terug die mogelijk besmet is met een gevaarlijke bacterie. Het gaat om een potje kaassaus van het merk Kania, verkocht in alle Lidl-winkels in Nederland. In het product kan de bacterie Bacillus cereus zitten, die voedselvergiftiging kan veroorzaken.

De waarschuwing geldt voor kaassaus met houdbaarheidsdatum 27-01-2027 en streepjescode 20774240. Lidl roept klanten op om het product niet te eten.

Dringend verzoek

De supermarktketen spreekt van een “dringend verzoek” aan klanten om het artikel terug te brengen naar de winkel. Daar krijgen ze het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Bacillus cereus is een bacterie die misselijkheid, braken en diarree kan veroorzaken, meestal binnen een paar uur na consumptie.

Het gaat voor zover bekend alleen om deze specifieke partij kaassaus. Andere producten van Lidl vallen niet onder de terugroepactie.

Hart van Nederland/ANP