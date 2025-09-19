Terug

Dille & Kamille roept houten babyspeelgoed terug: kans op verstikkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 17:25

Winkelketen Dille & Kamille haalt een stuk babyspeelgoed uit de schappen. Het gaat om de houten spinning drum, die sinds september vorig jaar werd verkocht. Het speelgoed blijkt gevaarlijk te kunnen zijn voor jonge kinderen, meldt het bedrijf.

De houten trommel kan kleine onderdelen verliezen. Als kinderen die in hun mond stoppen, bestaat er een risico op verstikking. Daarom kan de veiligheid van het product niet worden gegarandeerd.

Het gaat om artikelnummer 00040614, verkocht tussen 26 september 2023 en 12 september 2025, met batchcodes IOR23-00429 en IOR24-00890.

Terugbrengen naar de winkel

Ouders en verzorgers die het speelgoed in huis hebben, wordt dringend gevraagd om het gebruik direct te stoppen. Het product kan worden teruggebracht naar een van de winkels van Dille & Kamille.

Bij inlevering van het speelgoed ontvangen klanten hun volledige aankoopbedrag van 24,95 euro terug. Een kassabon is daarbij niet nodig.

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
