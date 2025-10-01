Terug

ALDI waarschuwt voor verkeerd etiket op krokante kiphaasjes

Terugroepactie

Vandaag, 20:24

ALDI heeft een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor de krokante scharrelkipfilethaasjes van 450 gram. Door een fout staat er een verkeerd etiket op de verpakking, waardoor belangrijke allergenen zoals tarwe, gerst, gluten en selderij niet zijn vermeld.

Het gaat specifiek om de verpakkingen met de houdbaarheidsdatum 03-10-2025 en GTIN-code 4068428035215. Andere verpakkingen met een andere datum zijn veilig te gebruiken.

Beeld: ALDI

Beeld: ALDI

Voor mensen met een tarwe-, gerst-, gluten- of selderij-allergie kan het eten van dit product ernstige gevolgen hebben. ALDI raadt daarom dringend aan het product niet te consumeren. Mensen die geen last hebben van deze allergieën kunnen de kiphaasjes wel zonder risico eten.

Geld terug zonder bon

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het geopend of ongeopend terugbrengen naar de winkel. Een kassabon is niet nodig. Het volledige aankoopbedrag wordt vergoed.

ALDI laat op hun site weten dat het de fout betreurt en biedt excuses aan voor het ongemak.

