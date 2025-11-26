Volg Hart van Nederland
Kokoskoekjes teruggeroepen omdat er mogelijk metaal in zit

Terugroepactie

Vandaag, 22:09

Supermarktketen Boon's Markt roept mensen die Gluten Free Coconut Digestives van het merk Damhert hebben gekocht op deze terug naar de winkel te brengen. Er kunnen namelijk stukjes metaal in de kokoskoekjes zitten.

Het gaat om koekjes die in een verpakking van 145 gram zitten en goed zijn tot en met 31 juli 2026. Wie het product terugbrengt naar de winkel, krijgt het aankoopbedrag terug, met of zonder kassabon.

Wil je weten hoe een terugroepactie werkt? Kijk dan onderstaande video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

