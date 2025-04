Jumbo roept spareribs terug, 'eten kan gevaar zijn voor volksgezondheid'

Supermarktketen roept per direct spareribs terug, omdat de houdbaarheidsdatum niet gegarandeerd kan worden. Jumbo vraagt klanten de spareribs niet te eten.

Het gaat om 'Jumbo Sparerib Sweet heel’ met houdbaarheidsdatum 08-05-2025. "Het consumeren van het genoemde product kan een gevaar opleveren voor de voedselveiligheid en volksgezondheid", aldus Jumbo op haar website.

Klanten die het product hebben gekocht via de winkel of online, kunnen het product terugbrengen naar een Jumbo winkel. Je krijgt dan je aankoopbedrag terug. Een bon is niet nodig.

Jumbo betreurt de situatie en biedt excuses aan voor het ongemak.