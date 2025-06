In zakken Wokkels en Bugles zit 'niet-voedselveilige minerale olie': 'Niet eten!'

In de Bugles en Wokkels van Lay's die worden teruggeroepen, zit een niet-voedselveilige minerale olie in de zakken. PepsiCo Nederland roept verschillende varianten van de chips terug. Door de olie vormt het eten van de chips over een langere periode een gezondheidsrisico. "Uit voorzorg heeft PepsiCo besloten de producten terug te roepen en vraagt consumenten ze niet te consumeren."

Het gaat om Wokkels paprika en naturel en Bugles naturel en nacho/cheese in zakjes van verschillend formaat met houdbaarheidsdata 16, 23 en 30 augustus, 6, 13, 20 en 27 september en 4 oktober.

"Er is geen reden voor directe zorg bij consumptie, aangezien het voedselveiligheidsrisico laag is. De betrokken producten kunnen echter minerale oliën bevatten die niet toegestaan zijn binnen de Europese Unie en die bij regelmatige consumptie over een langere periode een gezondheidsrisico kunnen vormen", laat PepsiCo in een reactie weten.

Niet eten

De chips zijn onder meer te koop bij de Jumbo en bij Boon's Markt. Mensen die de chips al in huis hebben, moeten die niet eten.

Ze kunnen hun geld terugkrijgen door contact op te nemen met de fabrikant.

ANP