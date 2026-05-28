Opnieuw reddingsvesten teruggeroepen om verdrinkingsgevaar

Helly Hansen roept verschillende reddingsvesten terug, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Door productiefouten voldoen de vesten niet aan de wettelijke eisen. Dat kan zorgen voor verdrinkingsgevaar, aldus de fabrikant van kleding en sportartikelen. In juli 2025 riep Helly Hansen ook al meerdere reddingsvesten terug om dezelfde reden.

Het gaat om de drijfvesten Sport II in maat XXS, de Comfort Compact 50N in alle maten, de Rider Kajak Vest in alle maten en de Rider Foil Race in alle maten.

Helly Hansen roept klanten op om "onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze drijfvesten". Klanten kunnen contact opnemen met Helly Hansen om het aankoopbedrag terug te krijgen.