Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opnieuw reddingsvesten teruggeroepen om verdrinkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 13:57

Link gekopieerd

Helly Hansen roept verschillende reddingsvesten terug, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Door productiefouten voldoen de vesten niet aan de wettelijke eisen. Dat kan zorgen voor verdrinkingsgevaar, aldus de fabrikant van kleding en sportartikelen. In juli 2025 riep Helly Hansen ook al meerdere reddingsvesten terug om dezelfde reden.

Het gaat om de drijfvesten Sport II in maat XXS, de Comfort Compact 50N in alle maten, de Rider Kajak Vest in alle maten en de Rider Foil Race in alle maten.

Helly Hansen roept klanten op om "onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze drijfvesten". Klanten kunnen contact opnemen met Helly Hansen om het aankoopbedrag terug te krijgen.

Door ANP

Lees ook

Reddingsvesten teruggeroepen vanwege verdrinkingsgevaar
Reddingsvesten teruggeroepen vanwege verdrinkingsgevaar

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.