Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Grillworst van meerdere supermarkten teruggeroepen, kan gevaarlijk zijn

Grillworst van meerdere supermarkten teruggeroepen, kan gevaarlijk zijn

Terugroepactie

Vandaag, 19:35 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In de grillworst van supermarkten Hoogvliet, PLUS, Poiesz en SPAR zit kaas, terwijl dit niet op de verpakking staat. Mensen met een melkallergie kunnen klachten krijgen als ze de worst eten. Het gaat om gesneden grillworst 125 gram en 200 gram.

Wil jij weten wat je moet doen als je een product heb gekocht dat wordt teruggeroepen? Kijk dan hier:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Als je de worst gekocht hebt, kan je deze terugbrengen en je geld terugkrijgen. Hieronder zie je om welke producten het gaat.

Hoogvliet grillworst 200 gram

  • Streepjescode: 5413848415472

  • Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Plus grillworst 125 gram

  • Streepjescode: 2393792000005

  • Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Plus grillworst 200 gram

  • Streepjescode: 5411461012931

  • Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Poiesz grillworst 200 gram

  • Streepjescode: 5413848414710

  • Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Spar grillworst 125 gram

  • Streepjescode: 2342223000008

  • Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.