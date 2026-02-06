Grillworst van meerdere supermarkten teruggeroepen, kan gevaarlijk zijn

Terugroepactie
Vandaag, 19:35 - Update: 1 uur geleden
In de grillworst van supermarkten Hoogvliet, PLUS, Poiesz en SPAR zit kaas, terwijl dit niet op de verpakking staat. Mensen met een melkallergie kunnen klachten krijgen als ze de worst eten. Het gaat om gesneden grillworst 125 gram en 200 gram.
Wil jij weten wat je moet doen als je een product heb gekocht dat wordt teruggeroepen? Kijk dan hier:
Als je de worst gekocht hebt, kan je deze terugbrengen en je geld terugkrijgen. Hieronder zie je om welke producten het gaat.
Streepjescode: 5413848415472
Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026
Streepjescode: 2393792000005
Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026
Streepjescode: 5411461012931
Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026
Streepjescode: 5413848414710
Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026
Streepjescode: 2342223000008
Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026
