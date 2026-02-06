Grillworst van meerdere supermarkten teruggeroepen, kan gevaarlijk zijn

In de grillworst van supermarkten Hoogvliet, PLUS, Poiesz en SPAR zit kaas, terwijl dit niet op de verpakking staat. Mensen met een melkallergie kunnen klachten krijgen als ze de worst eten. Het gaat om gesneden grillworst 125 gram en 200 gram.

Als je de worst gekocht hebt, kan je deze terugbrengen en je geld terugkrijgen. Hieronder zie je om welke producten het gaat.

Hoogvliet grillworst 200 gram

Streepjescode: 5413848415472

Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Plus grillworst 125 gram

Streepjescode: 2393792000005

Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Plus grillworst 200 gram

Streepjescode: 5411461012931

Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Poiesz grillworst 200 gram

Streepjescode: 5413848414710

Ten minste houdbaar tot (THT): 21-02-2026

Spar grillworst 125 gram