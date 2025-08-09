Decathlon waarschuwt: wielen van racefiets kunnen breken tijdens fietsen

Winkelketen Decathlon waarschuwt voor twee typen racefietsen die tussen augustus vorig jaar en dit jaar zijn verkocht. De wielen die in de fietsen zijn gebruikt, kunnen breken.

De fietsen die Decathlon terugroept, zijn de RCR Pro Ultegra en de RCR Pro Dura Ace. Op de fietsen zijn wielen gebruikt van Swiss Side waarvan het materiaal kan loslaten en uiteindelijk breken tijdens het fietsen. Dat kan tot ernstige ongelukken leiden.

De sport- en outdoorketen roept mensen die de fietsen in huis hebben op te stoppen met het gebruik ervan en op de website van Swiss Side te controleren of de wielen inderdaad iets mankeren.

