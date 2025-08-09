Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Decathlon waarschuwt: wielen van racefiets kunnen breken tijdens fietsen

Decathlon waarschuwt: wielen van racefiets kunnen breken tijdens fietsen

Terugroepactie

Vandaag, 08:00

Link gekopieerd

Winkelketen Decathlon waarschuwt voor twee typen racefietsen die tussen augustus vorig jaar en dit jaar zijn verkocht. De wielen die in de fietsen zijn gebruikt, kunnen breken.

De fietsen die Decathlon terugroept, zijn de RCR Pro Ultegra en de RCR Pro Dura Ace. Op de fietsen zijn wielen gebruikt van Swiss Side waarvan het materiaal kan loslaten en uiteindelijk breken tijdens het fietsen. Dat kan tot ernstige ongelukken leiden.

De sport- en outdoorketen roept mensen die de fietsen in huis hebben op te stoppen met het gebruik ervan en op de website van Swiss Side te controleren of de wielen inderdaad iets mankeren.

Wat moet je doen bij een terugroepactie? Je ziet hier in deze video:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.