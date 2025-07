Decathlon waarschuwt voor basketbalpaal, kan ernstig letsel veroorzaken

Decathlon roept het basketbalnet Tarmak B900 BOX NBA terug vanwege een veiligheidsprobleem. Het gaat om het model met artikelcode 4239136, verkocht tussen 6 september 2024 en 1 juli 2025.

Als de rode hendel waarmee de hoogte van het net wordt versteld wordt verwijderd terwijl het product in gebruik is, kan het bovenste deel van de paal naar beneden vallen. Hierdoor kunnen vingers of handen bekneld raken, wat kan leiden tot ernstig letsel zoals kneuzingen. Gebruik het product daarom nooit zonder de rode hendel, waarschuwt Decathlon.

De sportwinkelketen biedt twee oplossingen:

Reparatie: Decathlon levert een gratis reparatiekit waarmee je het product zelf veilig kunt maken.

Terugbetaling: Je kunt het basketbalnet ook terugbrengen naar een Decathlon-winkel. Daar krijg je het volledige aankoopbedrag terug.

Klanten kunnen contact opnemen met Decathlon.