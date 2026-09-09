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Albert Heijn waarschuwt klanten voor speculaas om fout op etiket

Terugroepactie

Vandaag, 20:02

Albert Heijn waarschuwt voor AH Glutenvrij Speculaasbrok omdat belangrijke informatie over allergenen mogelijk ontbreekt op het etiket. Het product bevat amandel, maar dat staat volgens de waarschuwing mogelijk niet op de verpakking. Mensen die het product terugbrengen, krijgen het aankoopbedrag terug.

De waarschuwing geldt voor AH Glutenvrij Speculaasbrok met een ten minste houdbaar tot-datum van 26 maart 2027.

Geld terug

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de veiligheidswaarschuwing gedeeld. Mensen die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de winkel om het aankoopbedrag terug te krijgen. Een kassabon is niet nodig.

Mensen die het product online hebben gekocht, kunnen hier terecht.

De winkelketen biedt in het bericht haar oprechte excuses aan.

Door Redactie Hart van Nederland
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