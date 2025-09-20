Veiligheidswaarschuwing: Albert Heijn roept muhammara terug

Albert Heijn haalt per direct de AH Terra Plantaardig muhammara met houdbaarheidsdatum 20 oktober 2025 uit de schappen. Op de onderkant van de verpakking zit een verkeerd etiket, waardoor de allergenen glutenbevattende granen, walnoot en tarwe niet vermeld staan.

De supermarkt waarschuwt klanten met een allergie voor deze ingrediënten het product niet te eten. Zij kunnen het terugbrengen naar een Albert Heijn-winkel en krijgen hun geld terug. Wie geen allergie heeft, kan de muhammara wel gewoon gebruiken.

