Action-product teruggeroepen om mogelijke radioactieve straling

Kettlebells die onlangs bij Action zijn verkocht, blijken mogelijk licht radioactief te zijn. Dat meldt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het gaat om kettlebells van 10 kilo in de kleuren roze, blauw en grijs, die tussen 28 juli en 8 augustus in de winkels lagen.

Klanten die zo’n kettlebell in huis hebben, kunnen deze terugbrengen naar de winkel. De terugroepactie geldt alleen voor deze specifieke gewichten en kleuren.

Wat gebeurt er als er sprake is van een terugroepactie? In onderstaande video leggen we het je uit:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Gezondheidsrisico’s

Volgens de ANVS is er geen reden tot paniek. Niet alle kettlebells bevatten radioactieve stoffen, en de hoeveelheid verschilt per exemplaar. "De straling die hierdoor wordt afgegeven is zelfs bij de kettlebell met de grootste gemeten hoeveelheid radioactieve stoffen nog steeds zeer gering. Als je zo'n kettlebell een uur lang op schoot houdt, is de hoeveelheid straling vergelijkbaar met een vlucht van Schiphol naar Brussel. Dit is een ongevaarlijke hoeveelheid."

De terugroepactie gebeurt uit voorzorg, benadrukt de ANVS.

Kettlebell Action. Beeld: Action

ANP