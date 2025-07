Treinverkeer bij Rotterdam overhoop door storing

Door een storing in een spoortunnel tussen Rotterdam Centraal en Rotterdam Zuid ligt het treinverkeer naar het zuiden overhoop, meldt de NS zaterdag. Ook internationale treinen hebben hier last van. Zo gaat de Eurostar vanuit Londen nu niet verder dan Brussel. De Eurostar vanuit Parijs rijdt om via Den Bosch en Utrecht.

Mensen die vanuit Nederland naar Londen wilden met de Eurostar moeten dus eerst naar Brussel met andere treinen. Ze kunnen bijvoorbeeld de Eurocity pakken. Die gaat normaal gesproken vanuit Rotterdam en Breda naar Brussel. Nu kunnen mensen alleen in Breda opstappen.

Tot minimaal 18.00 uur

De NS verwacht dat de storing tot minimaal 18.00 uur duurt. "Maar ProRail zegt ook dat het moeilijk is om een prognose af te geven voor hoe lang het duurt om de tunnel weer operationeel te krijgen", zegt een NS-woordvoerder. "Het kan dus ook langer duren."

Het probleem ontstond in de Willemsspoortunnel door een stroomstoring bij de stroomleverancier, vertelt de woordvoerder. "Het is een heel vervelende storing, internationale reizigers hebben hierdoor een fors langere reistijd."

Mensen die naar Breda, Roosendaal of Zeeland willen, moeten op Rotterdam Centraal het stadsvervoer pakken naar Rotterdam Zuid. Vanaf daar gaan Sprinters naar Dordrecht. In Dordrecht gaan er weer intercity's.

