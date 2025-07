Zeilschip Oosterschelde feestelijk onthaald in Rotterdam na Darwin-reis

Driemastschoener 'Oosterschelde' liet donderdag voor het eerst in 2 jaar haar anker weer zakken in Nederlandse wateren. Het historische schip vertrok in augustus 2023 en voer sindsdien twee keer de wereld rond voor de Darwin200 Global Voyage, een internationale natuurexpeditie gericht op jongeren. Onder begeleiding van tientallen bootjes werd het schip feestelijk onthaald in de Rotterdamse Veerhaven.

In de afgelopen 2 jaar heeft het schip ruim 87.000 kilometer afgelegd, een afstand die gelijkstaat aan meer dan twee rondjes om de wereld. Tijdens de reis deed de Oosterschelde vier continenten aan. In iedere haven stapten jonge, talentvolle wetenschappers uit de hele wereld aan boord om samen met plaatselijke natuurbeschermers onderzoek te doen. De inspiratie voor deze ambitieuze expeditie? De wereldreis die Charles Darwin in 1831 maakte met de HMS Beagle, om vergelijkbare redenen.

Het zeilschip arriveerde donderdag, met vele zeemijlen achter de rug, weer in haar thuishaven, waar op dit moment een Erfgoedparade plaatsvindt. Vanaf Maassluis werd het schip op de rivier begeleid door een vloot historische vaartuigen. De Oosterschelde hoort daar zelf ook bij: het is een van de laatste overgebleven historische zeilschepen van Nederland. Dit was haar derde en tot nu toe langste wereldreis. In bovenstaande video vertelt onder andere de kapitein van de Oosterschelde, Gerben Nab, hoe hij de afgelopen maanden heeft ervaren.