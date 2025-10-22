Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Verkeerstoren Suriname onbemand, vlucht KLM moet uitwijken naar buurland

Verkeerstoren Suriname onbemand, vlucht KLM moet uitwijken naar buurland

Reizen

Vandaag, 22:35

Link gekopieerd

Een KLM-vliegtuig van Amsterdam naar Suriname is woensdagmiddag lokale tijd uitgeweken naar buurland Frans-Guyana omdat de verkeerstoren onbemand was. Een aantal luchtverkeersleiders had zich ziek gemeld, bevestigde de Surinaamse transportminister Raymond Landveld tijdens een persmoment.

De Johan Adolf Pengel International Airport, in de volksmond Zanderij, ligt ruim 40 kilometer van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Luchtverkeersleiders zijn per helikopter naar hun werkplek gebracht, meldt de nieuwssite Starnieuws. "Dat is wat we graag hebben, dat ze gewoon aan het werk gaan, misschien met een mondkapje om, maar dat er iemand in die toren is", grapte minister Landveld.

Uitdagingen

Om het tekort aan luchtverkeersleiders op te lossen, worden dertien personen in opleiding ingezet. De Surinaamse luchtvaartsector kent meer uitdagingen. Zo mogen vliegtuigen die in dat land gecertificeerd zijn niet meer vliegen op bestemmingen in de Europese Unie. Frans-Guyana denkt mee over oplossingen. Landveld reist naar dat land om de mogelijkheden te bespreken.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.