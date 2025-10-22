Verkeerstoren Suriname onbemand, vlucht KLM moet uitwijken naar buurland

Een KLM-vliegtuig van Amsterdam naar Suriname is woensdagmiddag lokale tijd uitgeweken naar buurland Frans-Guyana omdat de verkeerstoren onbemand was. Een aantal luchtverkeersleiders had zich ziek gemeld, bevestigde de Surinaamse transportminister Raymond Landveld tijdens een persmoment.

De Johan Adolf Pengel International Airport, in de volksmond Zanderij, ligt ruim 40 kilometer van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo. Luchtverkeersleiders zijn per helikopter naar hun werkplek gebracht, meldt de nieuwssite Starnieuws. "Dat is wat we graag hebben, dat ze gewoon aan het werk gaan, misschien met een mondkapje om, maar dat er iemand in die toren is", grapte minister Landveld.

Uitdagingen

Om het tekort aan luchtverkeersleiders op te lossen, worden dertien personen in opleiding ingezet. De Surinaamse luchtvaartsector kent meer uitdagingen. Zo mogen vliegtuigen die in dat land gecertificeerd zijn niet meer vliegen op bestemmingen in de Europese Unie. Frans-Guyana denkt mee over oplossingen. Landveld reist naar dat land om de mogelijkheden te bespreken.