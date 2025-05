Nieuwe verkeersregel in Parijs: deze fout kost je nu 135 euro

Automobilisten die met de auto naar Frankrijk reizen, moeten vanaf nu ook extra opletten in Parijs. Onder andere op de bekende ringweg Périphérique is een speciale rijstrook in gebruik genomen, herkenbaar aan een wit ruitlogo boven de weg. Wie daar onterecht rijdt, krijgt een boete van 135 euro op de mat.

De witte ruit hangt boven een rijstrook die gereserveerd is voor specifieke 'ecologische' weggebruikers. Dat betekent voertuigen waar minstens twee personen in zitten, elektrische en hybride auto's of taxi's met slechts één inzittende. Slimme camera’s op de middenberm tellen het aantal passagiers.

Voordat er daadwerkelijk een boete volgt, krijgen bestuurders eerst een waarschuwing op een bord boven de weg, waar hun kenteken op verschijnt met de melding dat ze fout zitten.

Slim systeem, forse boete

De boete bedraagt 135 euro, maar wie snel betaalt, komt er met 90 euro vanaf, aldus de ANWB. Sommige stroken zijn alleen tijdens spitsuren actief, meestal tussen 07.00 en 10.30 uur en van 16.00 tot 20.00 uur. Ze zijn te herkennen aan blauwe of zwarte borden met een witte ruit. Ook de A1 en A13 rond Parijs krijgen deze stroken.

De regel heeft als doel om weggebruikers te stimuleren om zoveel mogelijk te carpoolen. Ook in de Verenigde Staten en Canada maken ze al langer gebruik van zulke stroken.

De ruitstroken waren in Frankrijk al te vinden in steden als Lyon, Grenoble en Straatsburg, maar zijn nu dus ook op de drukke wegen van Parijs verschenen. Wie met meer mensen in de auto zit, mag erop rijden en heeft mogelijk sneller doorstroming. Maar vakantiegangers die alleen rijden, lopen zonder het te weten zo tegen een boete aan.