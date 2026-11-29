Reizigers van en naar Weesp moeten maandag rekening houden met flinke hinder. Door werkzaamheden die langer duren dan gepland, ligt het treinverkeer een groot deel van de dag stil. ProRail waarschuwt voor de overlast en biedt reizigers alvast excuses aan.

Weesp ligt aan de verbindingen Amsterdam-Almere en Amsterdam-Hilversum. De NS laat weten dat op de lijnen die langs Weesp gaan tot minstens 15.00 uur veel minder treinen rijden. Ook reizigers van en naar Lelystad en Amersfoort hebben daar last van.

Werktrein verhinderd

De werkzaamheden hadden eigenlijk voor maandagochtend klaar moeten zijn. Nu wordt het op zijn vroegst 15.00 uur. De vertraging komt doordat een werktrein die bij Weesp nodig was, betrokken was bij een aanrijding met een persoon in de buurt van Kampen. Het voertuig moest daarna volledig worden gecontroleerd en afgesteld. Daarna kon het alsnog aan de slag met het aandrukken van het grind onder de sporen en wissels.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl