Reis jij maandag 23 november en dinsdag 24 november met de bus of regionale trein? Let dan goed op! Het streekvervoer gaat namelijk staken vanwege vastgelopen coa-onderhandelingen, hierdoor zullen veel bus- en regionale treinritten uitvallen. Hart van Nederland legt uit wat dit voor jou kan betekenen.

Het gaat om een 48-uurs staking. De actie start in de nacht van zondag op maandag om 00.00 uur, en zal dus twee volle dagen duren. Het treft de vervoerders Arriva, EBS, Qbuzz, Keolis en Transdev (waaronder Connexxion en Hermes) en RET Streekvervoer. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vallen niet onder de actie. Die hebben namelijk een eigen cao.

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Nergens ritten

"Werkgevers zullen natuurlijk proberen nooddienstregelingen te rijden, dus wie weet rijdt er sporadisch wat her en der. Maar wij willen een signaal afgeven: het kan zo niet langer. We hopen dus dat er nergens iets rijdt", vertelt Niels Rook, CNV-onderhandelaar, aan Hart van Nederland.

Als de tweedaagse staking van volgende week voor de vakbonden niet het gewenste effect oplevert, volgen er in december nieuwe acties. Daarvoor zouden de vakbonden dan 3, 4, 14, 15 en 18 december uittrekken.

Check je reis

Daarom is het handig om voor het vertrek je reis te controleren via 9292.nl of de reisplanner van de vervoerder. Daarnaast kan het verstandig zijn om thuis te werken of afspraken te verzetten.

Wie een belangrijke afspraak heeft, kan beter alvast alternatief vervoer regelen. Denk hierbij aan een taxi of je laten brengen en ophalen door een bekende.