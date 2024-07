Treinverkeer rond Amersfoort ligt nog steeds deels stil door storingen

ProRail heeft maandagochtend bekendgemaakt dat er nog steeds storingen zijn rondom Amersfoort die nog niet zijn opgelost. Als gevolg daarvan kunnen er momenteel deels geen treinen rijden in de regio.

De afgelopen twee weken lag het treinverkeer rond Amersfoort volledig stil vanwege grootschalige werkzaamheden aan kabels, wissels, leidingen en vijf kilometer spoor. De bedoeling was dat het treinverkeer vanaf maandag weer zou hervatten.

Kan over een paar uur anders zijn

"Er zijn een aantal storingen in het werkgebied gebleven", licht een woordvoerster van ProRail toe. "Die proberen we nu met ale macht op te lossen. Het kan zijn dat we over een uur groen licht hebben, maar het kan ook iets langer duren. Voorlopig is er nog geen treinverkeer mogelijk. We raden reizigers aan de reis-app in de gaten te houden."

Amersfoort is een van de drukste spoorwegknooppunten van Nederland, dat de Randstad verbindt met Noord- en Oost-Nederland.