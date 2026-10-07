'Schoolreis naar Parijs abrupt afgebroken na vondst bedwantsen in hotel'

Een werkweek naar Parijs waar honderd examenleerlingen weken naar hadden uitgekeken, is uitgelopen op een flinke domper. Leerlingen van het Bonhoeffer College uit Enschede troffen in meerdere hotelkamers bedwantsen aan. Na een gebroken nacht werd besloten de reis vroegtijdig af te breken. Dat meldt Tubantia.

De leerlingen vertrokken maandagochtend richting Parijs. Na een busrit en een boottocht over de Seine checkte de groep in bij het hotel. Daar werden in meerdere kamers bedwantsen gevonden. Verschillende leerlingen mochten hun kamer vervolgens niet meer in, schrijft Tubantia.

Nacht doorgebracht in hotellobby

Een deel van de leerlingen bracht de nacht door in de lobby van het hotel. Voor dinsdag stond eigenlijk een bezoek aan Disneyland Parijs gepland, maar ook dat ging niet door.

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De school zocht samen met reisorganisatie Brookhuis naar ander onderdak. Uiteindelijk wilde de meerderheid van de leerlingen liever naar huis. Daarop werd besloten de werkweek af te breken, aldus de krant. De groep is inmiddels terug in Enschede.

Het Bonhoeffer College zegt de gang van zaken te betreuren. "We vinden het jammer dat de werkweek zo is geëindigd, zeker omdat de leerlingen hiernaar hadden uitgekeken." Op school is er een moment waarop ouders en leerlingen met vragen terechtkunnen en kunnen napraten over de afgebroken reis.