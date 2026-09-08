58 vluchten Schiphol geschrapt door Britse storing, meer uitval mogelijk

Reizigers op Schiphol hebben dinsdag te maken met flinke hinder door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Sinds het begin van de storing zijn 58 vluchten tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Andere vluchten lopen vertraging op en volgens een woordvoerder kunnen later nog meer vluchten worden geannuleerd.

KLM kan door de problemen momenteel niet van en naar Engeland vliegen en annuleert daarom vluchten. Hoeveel KLM-vluchten precies zijn getroffen, is nog niet duidelijk. "Onze collega's zijn druk bezig om te kijken wat er wel mogelijk is", zegt een woordvoerder.

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Omboeken nog niet mogelijk

Gedupeerde KLM-passagiers kunnen volgens de luchtvaartmaatschappij nog niet worden omgeboekt, omdat onduidelijk is wanneer de problemen voorbij zijn.

De Britse luchtverkeersleiding NATS meldt inmiddels dat een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem "zich weer begint te herstellen".

Grote hinder op Britse luchthavens

Ook buiten Schiphol zijn de gevolgen groot. Ryanair meldt volgens persbureau Bloomberg meer dan vijftig geannuleerde vluchten. Ruim 65.000 passagiers kregen volgens de maatschappij te maken met vertragingen. EasyJet waarschuwt eveneens voor vertragingen in Europa.

Volgens FlightAware zijn op Londen Heathrow ongeveer honderd vluchten geannuleerd en 367 vluchten vertraagd, meldt persbureau Reuters. Op Londen Gatwick zouden ongeveer 250 vluchten vertraging hebben opgelopen.