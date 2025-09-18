Honderden reizigers tussen Rotterdam en Breda geëvacueerd door rookontwikkeling

Op ongeveer twintig mensen na zijn alle reizigers uit de gestrande trein tussen Breda en Rotterdam geëvacueerd, meldt de NS. De trein vervoerde in totaal zo'n vierhonderd passagiers. Die worden met NS-bussen naar het station van Breda gebracht. De evacuatie is bijna afgerond, zegt een woordvoerder van de NS.

Wegens een brandmelding in de locomotief strandde de trein rond 18.20 uur op het traject tussen Breda en Rotterdam . "Voor de tweede keer in drie weken gestrand met de trein tussen Rotterdam en Breda", schrijft reiziger Marjan op X. "Weer wachten op evacuatie." Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was constateerde ze dat er geen brand was. Wel was er rookontwikkeling.

Niemand raakte gewond, maar volgens een reiziger was het snikheet in de trein. Bas baalde ook enorm "Wil je een keer op tijd naar huis: Brand in de trein. Veel hulpdiensten aanwezig. Over een uur kunnen we pas evacueren."

Door het incident rijden er geen treinen op de hogesnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam Centraal. De verwachting is dat dit tot ongeveer 22.00 uur duurt. Het reguliere treinspoor blijft in werking. Daarop geldt nu een aangepaste dienstregeling. Er rijden minder intercity's en sprinters om ruimte te maken voor internationale treinen, aldus de woordvoerder.

ANP/Hart van Nederland