Opnieuw pech voor reizigers na staking: geen treinen door wisselstoringen

Het treinverkeer in het oosten van Nederland heeft vrijdagochtend te kampen met wisselstoringen. Eerder op de ochtend lag het treinverkeer in zowel het oosten als noorden van het land volledig stil vanwege een staking van verkeersleiders bij spoorbeheerder ProRail. Hoewel de staking om 09.00 uur werd beëindigd en het treinverkeer weer op gang komt, zorgen wisselstoringen voor aanvullende problemen, meldt een woordvoerder van de NS.

De storingen, die door ProRail-verkeersleiders worden gemeld, kwamen pas na de hervatting van hun werk aan het licht. Vooral in de regio rond Arnhem en Apeldoorn is de impact groot. Het winterse weer, dat voor gladheid op de wegen zorgt, maakt de situatie in die gebieden extra lastig.

Gevolgen voor treinreizigers

Op verschillende trajecten, waaronder Amersfoort-Barneveld, Ede-Wageningen-Arnhem en Apeldoorn-Zutphen, zijn er wisselstoringen. Het is niet duidelijk of er op deze lijnen helemaal geen treinen rijden. De NS raadt reizigers aan om de reisplanner te raadplegen voor actuele informatie.

In andere delen van het land wordt het treinverkeer weer hervat. Zo is er vanaf Zwolle weer een verbinding naar Groningen, aldus de woordvoerder van de NS. Reizigers worden geadviseerd rekening te houden met vertragingen en mogelijke uitval van treinen.

ANP