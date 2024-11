Ook donderdag geen treinen van en naar station Groningen

Tijdens het herstel van het verzakte spoor in Groningen is woensdag een nieuw zinkgat ontstaan. Ook de storm Conall hinderde de spoorwerkers. Daardoor is het nog niet gelukt het spoor te herstellen. Als gevolg daarvan rijden er ook donderdag nog geen treinen naar het hoofdstation van de stad.

Spoorbeheerder ProRail meldt dat er ook donderdag bussen rijden tussen Groningen en Veendam en tussen Groningen en Bad Nieuweschans. Dat gebeurde woensdag ook. De treinen uit Assen rijden niet verder dan station Groningen Europapark. Voor het stuk tussen Groningen Europapark en het hoofdstation zijn vervangende bussen aangevraagd.

Volgens ProRail komen de verzakkingen "door uitspoeling van zand en ballast na werkzaamheden aan de ringweg Groningen".

ANP