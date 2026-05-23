Minder treinen van en naar Schiphol door seinstoring

Sinds 11.00 uur is er sprake van een seinstoring bij Schiphol Airport, meldt ProRail. Daardoor rijden er minder treinen van en naar de luchthaven.

Volgens ProRail heeft de aannemer nog niet kunnen achterhalen waardoor de seinstoring wordt veroorzaakt. Tussen 16.00 en 17.00 uur rijden er daarom in een groter gebied geen treinen, zodat het onderzoek naar de oorzaak van de storing kan worden uitgebreid.

De spoorbeheerder raadt reizigers aan goed in de reisplanner te kijken.

Wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen op het moment dat jouw trein uitvalt? Je ziet het in de video bovenaan.