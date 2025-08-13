Vliegverkeer Eindhoven flink ontregeld door personeelstekort luchtverkeersleiding

Op Eindhoven Airport lag het vliegverkeer woensdag twee keer stil door een tekort aan luchtverkeersleiders bij Defensie. Daardoor kregen tientallen vluchten vertraging, bevestigt een woordvoerder van de luchthaven na berichtgeving in onder meer het AD. Later op de dag kunnen mogelijk nog meer vluchten vertraging oplopen of worden geannuleerd.

De onderbrekingen hebben volgens de luchthaven beide een uur geduurd. De eerste begon om 09.30 uur en de tweede in de middag. "Vrijwel alle vertragingen na 09.30 uur zijn aan onderbezetting te wijten", zegt de woordvoerder. Volgens de website van Eindhoven Airport zijn dat over heel woensdag ongeveer 28 vertrekkende en zo'n 23 aankomende vluchten. Hij schat in dat per toestel gemiddeld 190 mensen zijn geraakt door de verstoringen.

Afwachten

Luchtvaartmaatschappijen moeten hun vluchtschema's zelf aanpassen, meldt de zegsman. "Gedurende de dag is het afwachten hoeveel vluchten worden geraakt." Verder is een vlucht geschrapt die in de middag naar het Spaanse Alicante had moeten vertrekken.

De woordvoerder weet niet of het vliegverkeer later op de dag nogmaals wordt stilgelegd. Hij raadt passagiers aan de website van Eindhoven Airport in de gaten te houden en contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor meer informatie.

ANP