Nederlanders gaan onbeklommen Himalaya-pieken beklimmen: 'Vakantie en avontuur'

Reizen

Gisteren, 21:01

Negen jonge alpinisten maken zich op voor het avontuur van hun leven. Volgende week zaterdag vertrekken ze naar Zanskar, een afgelegen vallei in het noorden van India, diep in de Himalaya. Daar hopen ze als eersten ooit een aantal onbeklommen bergen te bereiken, op toppen tussen de 5500 en 6100 meter. Het is het einddoel van een tweejarig opleidingstraject van de Expeditie Academie van de NKBV, waarin ze zijn opgeleid tot zelfstandige en verantwoordelijke alpinisten.

Zondag is een belangrijk moment in die voorbereiding: de inpakdag. In een tuin van slechts 80 vierkante meter in Leersum ligt het hele expeditiehart open en bloot. Koffers, klimtouwen, helmen, gasbranders, sneeuwankers en tientallen andere spullen worden gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld. Alles krijgt een plek want straks, in de bergen, mag niets ontbreken en moet ieder detail kloppen.

De sfeer is geconcentreerd. Alpinisme blijft risicovol, en recente ongelukken in het hooggebergte onderstrepen het belang van een goede voorbereiding. Coach Bas Visscher erkent dat er altijd gevaar is "We zijn heel erg bezig met goed voorbereiden, dus het risico is heel klein."

Goede vrienden

Het team heeft intensief getraind, van ijsklimmen tot expeditieplanning, van EHBO tot bergredding. Vandaag komt alles samen. In de tuin is het logistiek puzzelen, maar ook een moment van besef: over een paar dagen staan ze in een compleet andere wereld.

Na aankomst in Delhi trekken ze in vier dagen naar hun basiskamp, te voet en met hulp van lokale dragers. De komende weken zullen ze acclimatiseren, verkennen en proberen meerdere nieuwe routes te openen. De expeditie draait niet alleen om prestaties, maar ook om persoonlijke groei, samenwerking en respect voor de natuur.

Joris Timmermans ziet het als een lange vakantie en een avontuur, maar ook als een mooie gezamenlijke ervaring. "Mensen met wie je klimt worden vaak ook goede vrienden."

In bovenstaande video vertellen de klimmers hoe ze zich voorbereiden.

