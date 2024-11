Minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht door kapotte bovenleiding

Tussen Amsterdam en Utrecht rijden er vrijdag minder treinen door een kapotte bovenleiding, meldt ProRail. Bij Duivendrecht ontstonden er vrijdagochtend problemen door de bovenleiding. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar de schade is groot.

Een staking bij ProRail zorgde er onlangs voor dat er veel treinen niet reden, zo is te zien in bovenstaande video.

Rond 06.00 werd duidelijk dat er problemen met de bovenleiding waren. Op dat moment reed er ook een trein op het spoor, maar het is onduidelijk of de trein de oorzaak is geweest van de kapotte bovenleiding. In de trein zaten 40 reizigers die er uiteindelijk uit zijn gehaald.

Minder treinen tussen Amsterdam en Utrecht

ProRail bekijkt momenteel hoe de bovenleiding kan worden hersteld. Ze hopen de problemen met de bovenleiding vrijdag op te lossen zodat de dienstregeling tussen Amsterdam en Utrecht zaterdag weer normaal kan verlopen.

Tussen de twee steden rijden er wel treinen, maar vallen er ook veel uit. Aan het begin van de middag rijdt de helft van de geplande ritten namelijk niet. De NS adviseert om kort voor vertrek de reisplanner te checken.