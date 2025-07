Storing in twee tunnels bij Roermond, hier moet verkeer omrijden

In twee tunnels in Limburg is een technische storing. Verkeer op de A73 moet daardoor omrijden, meldt Rijkswaterstaat dinsdagochtend. Het gaat om de Roertunnel en Tunnel Swalmen, allebei bij Roermond.

De storing is hopelijk in de loop van de dag verholpen, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. "We doen er alles aan om de tunnels zo snel mogelijk weer te kunnen openen. We hopen dat dit voor de avondspits is." Ze weet niet zeker of dit gaat lukken, een tijdsindicatie geven is niet mogelijk. Een monteur is bezig de storing op te lossen.

